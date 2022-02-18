在通膨壓力以及俄烏危機未解等因素下，國際原油價格今年以來步步升高。和油價連動呈正相關的PX及PTA價格，最新報價也再較去年3Q時的高點走揚，PTA為加工絲的主要原料，業者表示，原料價格走高將進一步支撐加工絲的產品售價維持高點，今年首季加工絲廠營收和獲利都可望有甜頭。

PTA最新報價為820噸／美元，較去年3Q高點再上揚12%。加工絲廠元月營收表現，宜進(1457)為3.85億元，年增21%；新昕纖(4406)0.39億元，年增8.3%；集盛(1455)9.14億元，年增10.24%；宏益(1452)1.75億元，年增2.75%；力麗(1444)10.48億元，年增39%；宏洲(1413)2.86億元，年增41%。

業者指出，油價仍在相對高檔，化纖價格有撐，由於品牌廠急需回補庫存，原料上漲成本還可以轉嫁出去。宏益認為目前客戶需求暢旺，看好1、2月需求續強，Q1營收表現可維持年增；新纖認同加工絲景氣至Q1續看旺；力麗亦看好加工絲產品手上訂單能見度已達2、3月。整體來看，多數廠商看好2022年Q1營運可維持正向，營收有望較2021年同期正成長。力麗去年前三季的毛利率11.62％，比前一年同期的2.64％，提升了近9個百分點。前三季的稅後淨利1.94億元，較前一年比較已經轉虧為盈。

值得留意，在中美貿易戰的催化下，電子業競相分散生產地，越南設廠的土地成本上漲，勞工薪資大幅上漲；紡織業赴越南投資的紅利縮水，相繼轉向「印尼」，印尼土地及人力相對便宜，在勞力充沛、政局穩定的利基下，已逐漸成為國內紡織廠繼越南之後，下一個搶進的生產基地！包括力麗(1444)、儒鴻(1476)、聚陽(1477)等，都已經在印尼設廠，印尼未來將成為台灣紡織廠海外的最大生產聚落。