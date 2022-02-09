周好小農場周業鑑(右)與藍品畯區長(左)分享選蛋的秘訣（林口區公所提供／戴上容新北傳真）

台灣近日缺蛋荒，各地都有雞蛋供不應求，蛋量減少影響價格攀升，林口有機村中小農以自然放養方式畜養雞，雞隻負責吃一旁有機蔬菜菜蟲，產出健康放養蛋，雞農表示，有機村的雞蛋所受到影響相對較小，仍可維持以往需求，價格不受市場影響，價格不變，持續提供優質的產品。

新北市林口區公所經建課長鄭舒文表示，林口有機村是由林口語林有機農場邱語玲攜手林口在地的7間有機農場整合行銷的區域品牌，去年4月打著「因為有機 無限生機」的口號與各界合作進軍林口三井駐點小農販賣所販賣有機蔬菜。

鄭舒文指出，農場不噴灑農藥、採用溫室種植有機蔬菜，並以自然健康放養的方式畜養工作雞，由工作雞負責吃菜葉、菜蟲，打造最好的食物鏈模式，目前雖然因市場關係有受到影響，不過幾間有販售雞蛋的農場仍是維持以往的價格進行販售。

畦遊季有機農場陳坤峰表示，農場是採取人道方式自然飼養，農場約有200隻雞，大約一天能拾得100多顆蛋，雖然目前蛋量較少，但還可以維持以往產能；周好小農場周業鑑表示，農場特別訂製木框，蒙上黑布，讓工作雞安心生蛋，周好小農場銷售通路可透過電話、line或網站進行訂購，除了有零售外也有批到市集去做販售。

林口區長藍品畯表示，林口台地擁有適合種植作物的氣侯和土壤，有機蔬菜認證面積達5公頃是新北市面積最大、產量最多的區域，銷售是小農們要面對的艱難課題之一，公所鼓勵小農們串聯、透過整合行銷創造區域品牌方式，打出知名度及提升能見度，同時吸引更多青年返鄉創造就業機會，推動地方產業經濟永續發展。