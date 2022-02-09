伺服器及網通產品客戶需求強勁，金像電(2368)延續去年擴產腳步，預估今年資本支出將高於去年，目前客戶訂單穩定，金像電預估，今年第1季可望優於去年同期，全年業績可望較去年兩位數成長，美系外資最新報告上調金像電2022年/2023年獲利預估，不過金像電今天盤中股價逆勢走弱。

金像電近幾年深耕伺服器/雲端網通領域，隨著產品組合優化，以及蘇州廠營運轉佳，金像電業績自2020年起展現強勁成長力道，由於客戶訂單強勁，金像電也穩健擴充產能，去年資本支出約8億元到10億元，今年也持續擴建台灣廠區及蘇州廠區高階16層板以上多層板產能，預估今年上半年將增加約7%到15%新產能。

就各產品來看，目前伺服器約占金像電營收50%，雲端網通產品約占20%，NB約20%，基地台等其他產品約占10%；公司也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。

展望今年，金像電表示，今年伺服器訂單很好，雲端網通可望較去年微幅成長，NB因去年太好，預估今年將與去年持平，今年第1季會比去年同期好，全年業績也會比去年好。

美系外資最新報告指出，金像電伺服器產品能見度已達2022年第2季末到2022年第3季初，為反應公司宣布較預期高的資本支出計畫，雖然維持「賣出」評等，但我們將金像電2022年/2023年獲利預測上調5%/5%，並將目標價由75元上調至83元。