據台灣世界展望會調查，在去年三級警戒期間，展望會所服務的弱勢兒少有14％、相當於每7人中就有1人自述日常飲食不夠。（展望會提供／林良齊台北傳真）

據台灣世界展望會調查，在去年三級警戒期間，展望會所服務的弱勢兒少有14％、相當於每7人中就有1人自述日常飲食不夠，顯示經濟弱勢兒童在疫情警戒期間，更容易遭遇食物不足、營養不均的困境，不僅影響發育，也造成孩子成長的健康風險。

如4歲的小雲（化名）是5個孩子中的老么，一家7口住在狹小的鐵皮屋裡，爸爸辛勤地採山蘇、打零工，努力想撐起全家生計，但每個月僅約1萬元收入，生活相當辛苦，也較難為孩子們預備營養均衡的飲食；台灣世界展望會因而定期提供營養扶助金，讓媽媽能為小雲準備牛奶、肉類、蔬菜等健康餐食，使她不因家貧而錯失成長關鍵期。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，疫情衝擊弱勢家庭生計，甚至有些家庭連明日三餐都沒著落。展望會透過『紅包傳愛』募集健康紅包，去年共為3萬8210人次提供營養補充品與送餐服務，協助消弭經濟弱勢家庭與一般家庭之間的資源不平等，使孩子獲得成長所需營養，可以安心成長。

展望會邀請社會大眾響應「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」活動，為弱勢家庭兒少募集助學、健康、平安、希望紅包，支持孩子健康長大，有機會成為更好的大人。捐款可洽台灣世界展望會官網。