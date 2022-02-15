美國主要N95口罩製造商3M周一 (14日) 表示，疫情趨緩預料將降低口罩需求，今年銷售成長恐將放緩，這也讓它成為最新一家預測疫情防護用品業務將下滑的企業。

自2020年開始，口罩異軍突起成為3M旗下高達10億美元的業務。當時新冠病毒快速蔓延，民眾紛紛戴上口罩以避免受到感染，也讓口罩成為最熱賣的產品。如今美國Omicron確診人數銳減，加上美國企業相繼解除口罩令，3M警告口罩銷售減緩恐將降低今年有機成長大約兩個百分點。

3M目前預估2022年每股獲利將減少45美分到10.15至10.65美元之間，大致符合華爾街預期。它還預計今年銷售成長將介於1％至4％之間。

先前受惠抗疫商機的部分企業也在最近預告相關產品需求將下滑。美國另一家口罩製造商Honeywell International表示，受到口罩銷售減緩，導致去年第四季營收下滑3％，預料今年營收還將減少1個百分點