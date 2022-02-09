精密齒輪大廠鈞興-KY今(9)日公布，去年同期客戶對齒輪箱提前拉貨，墊高比較基期，部分訂單遞延至農曆年後出貨，1月合併營收2.6億元，年減7.59％，無法超越去年同期，創同期營收次高。鈞興強調，鈞興今年整體出貨表現，仍維持以往水準。

鈞興表示，憑藉集團擁有多年的齒輪設計、製造與銷售經驗，擁有以一站式客製化服務，滿足客戶高品質之客製化產品需求之競爭優勢，深受國際知名大廠之認可，持續深化精密齒輪研發，幫助鈞興多元產業接單及提升市場競爭力。

鈞興表示，鈞興近年積極推動諧波減速器產品應用在工業機器人，在工業機器人市場滲透率提升效益顯現，1月工業機器人領域產品銷售年增達63％。鈞興除持續積極擴大工業機器人市場接單，有助於提升機器人應用精密齒輪生產良率及放大經濟規模，目前諧波減速器、機器人應用精密齒輪等產品，與中國大陸多家工業機器人大廠進行產品送樣，以期打造集團未來營運新一成長引擎。

鈞興表示，根據Allied Market Research報告統計，預估全球電動工具市場規模以年複合成長率6.8％，2030年整體市場規模達492.43億美元，有助於創造鈞興業務成長。鈞興將持續深化電動工具、園林工具與自動化設備等應用領域客戶訂單，且觀察目前主要客戶下單力道逐步提升，推升整體訂單能見度達3個月，鈞興積極與客戶共同開發齒輪、齒輪箱、精密五金件等新款產品，有望未來隨著客戶新品推出之計劃，為鈞興營運注入新一波銷售表現。

鈞興強調，鈞興展望2022年第一季，維持審慎樂觀看法。第一季適逢農曆過年工作天數較少，又是傳統出貨淡季，不過目前明顯感受客戶下單及拉貨需求持續增加，加上越南新廠正式進入量產，不僅提升與客戶連結度，更可創造其他品牌業務轉單機會，同時持續優化新廠精進學習曲線，有助於新廠整體產能稼動率穩步攀升，可望帶動未來整體營運，更上層樓。