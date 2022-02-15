大陸三大鋼廠於上周相繼開出的3月內銷盤價、全面大漲，河靜鋼周二傍晚也開出4月內銷盤價，全面調漲熱軋和線材產品價格，中鋼(2002)預計在周四(2月17日)公布3月盤價，可望順勢調漲各項產品價格，鋼廠內外銷報價將跟進走揚，存貨價值提升，中長期看旺，燁輝(2023)、盛餘(2029)也有望跟進調降3月內銷價和4月外銷價，營運可望持續水漲船高。鋼鐵股周二後繼無力，上市類指收跌1.02%，跌幅僅次於玻陶，盛餘持平、燁輝跌0.43%，均相對穩盤。

河靜鋼開出4月內銷盤價，全面調漲熱軋和線材產品價格，其中熱軋每公噸大漲90美元，線材每公噸大漲40美元，高於預期，在亞洲鋼廠中不僅漲幅高於大陸寶鋼、鞍鋼及本鋼等三大鋼廠，且僅次於日本日鐵公司4月熱軋外銷報價每公噸大漲50-100美元左右。中鋼將於17日開出的3月內銷盤價，可望順勢調漲各項產品價格。

河靜鋼表示，歐洲鋼市反彈轉佳，大陸行情穩步趨堅，加上近期鐵礦價格漲幅可觀，煤價亦居高不下，致市場普遍對後市抱持樂觀期待；該公司考量最近進口行情已見上揚，下游客戶營運亦較先前改善，決定調漲4月熱軋和線材產品價格。

中鋼、中鴻(2014)上個月調降2月盤價，燁輝、盛餘1月28日也決定，跟進調降2月內銷價和3月外銷價，其中內銷鍍鋅和烤漆鋼板每公噸降1000～1100元，外銷每公噸降50～100美元。而國際盤價紛紛調高，中鋼持正向態度，主要看好這將有助後市鋼價續強。

鍍鋅鋼品大廠燁輝1月合併營收76.32億元，年增22.58%、月減7.36%。燁輝是中鋼最大客戶，也是全球最大單一鍍面鋼廠，展望今年第一季短期鋼市較淡，但公司看好農曆年後客戶拉貨動能再起，鋼價有望回穩，加上全球基建需求帶動，對全年看法仍正向。外資已連8日買超1萬4646張。而鍍鋅烤漆鋼廠盛餘1月合併營收13.81億元，月增再轉正成長19.4%，年增41.23%。