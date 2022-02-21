中鋼(2002)、中鴻(2014)上周全面調漲3月鋼鐵盤價，豐興受原料漲勢暫歇、本周鋼品全面開平盤，仍無阻鋼市前景亮眼，鋼筋廠海光(2038)、不鏽鋼廠彰源(2030)和新鋼(2032)、聚亨(2022)股價周一齊聚亮燈漲停，其他個股也漲勢凌厲，鋼鐵上演出多頭上攻戲碼，成為撐盤要角，鋼鐵族群截止11點半，上市類指上漲逾3%、上櫃類指上漲逾2%。

因烏克蘭東部邊境遭到迫擊砲襲擊，加劇了市場對俄羅斯入侵烏克蘭，和西方國家將對俄羅斯實施制裁的擔憂，加上倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫鎳庫存持續短缺，致倫敦(LME)鎳價上漲，攀升至1月21日以來的新高，距離1月創下的每公噸2萬4435美元的10年半高點只有一步之遙。不鏽鋼族群情緒高昂，彰源、運錩(2069)、大成鋼(2027)、大國鋼(8415)、燁輝(2023)、允強(2034)等均強勁上攻漲逾3%以上。

中鋼、中鴻全面調漲3月鋼鐵盤價後，預期下游包括高興昌(2008)、春源(2010)、燁輝(2023)等相關廠商，也會順勢反映成本，調漲相關產品價格，推升上述三檔均上漲逾半根漲停板。中鋼上漲逾2.5%、中鴻強漲逾7%。

本周國際及國內鋼品價格表現稍顯平靜，係因日前原料強勁的漲勢已達飽和，加上大陸政府打炒當地鐵礦石交易，致其價格重挫，並減少進口，連帶影響國際原料價格，澳洲鐵礦砂由每公噸150.2元，重挫12%至132.05元。豐興本周鋼品全面開平盤。

但中鋼協副會長李新創表示，大陸實施鋼鐵行業產能、產量雙控，產量控制有助於產品價格穩定及原材料成本下行，是助力行業高品質發展的具體措施，鋼鐵行業效益好轉。而大陸市場，重點鋼企及社會鋼材庫存水位偏低，大型鋼廠3月盤價也是上漲開出，再加上傳統基建、傳統開工旺季，下游產業將啟動補庫，有利鋼市將穩健發展。

新光鋼(2031)隨著國際鋼市好轉，鋼價走揚，加上龍頭中鋼全面調漲3月內銷盤價激勵下，新光鋼勢必跟著調漲產品價格，增添第一季營運成長動能。今年1月合併營收達12.79億元，月增5.61%、年增0.9%。新光鋼自結去年合併稅前淨利達33.08億元，每股稅前淨利約10.3元，創歷史新高。

官田鋼(2017)111年1月自結合併損益，營業收入淨額3.18億元，營業利益0.14億元，稅前淨利0.17億元，歸屬予母公司股東稅後淨利0.16億元，歸屬予母公司股東稅後每股盈餘0.05元。