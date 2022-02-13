在牛年的高基期之下，縱然虎年經濟持續復甦前行，然必須面對聯準會轉趨鷹派、疫情肆虐帶來通膨副作用，以及近期俄烏牽動地緣政治，金融市場震盪加劇，選股可朝向基期偏低、擁殖利率護身，攻守兼備的績優股。(圖/先探投資週刊提供)

明知山有虎，偏向虎山行」比喻知道有難度，卻依舊冒險前行。台股於辛丑年牛氣沖天，加權指數創下歷史新高，漲幅為十一．八四％，延續第五次逢牛必漲的慣例，接棒的壬寅年，除了面臨高基期挑戰，通膨與疫情仍是虎視眈眈，然而不論短線投機或長線投資，有波動就有機會，修正能淬鍊出好的買點。

美中從貿易戰延伸成全球反共浪潮，近期再加上俄羅斯與烏克蘭緊張局勢，地緣政治牽動全球政經對立，也是油價居高不下的原因之一，又如非鐵金屬如鋁、鎳報價走揚，貨櫃航運塞港問題懸而未解，多項產業供需失衡甚至面臨斷鏈，通膨肇因於供給面，疫情因病毒變異而持續反覆，卻也是台灣大好機會。

通膨取代疫情成為各國頭號大敵，美國聯準會態度明顯轉為鷹派，預計今年內將結束購債、升息數次乃至縮表，機構法人甚至認為今年將升息超過四碼，且縮表將於夏季展開，縱然經濟復甦力道頗為強勁，卻也須直球對決無限量化寬鬆後的資金狂潮，全球各國股、匯、債市面臨考驗，預期波動幅度將加劇。

第一季變數較多

聯準會風向球轉變，使得美國四大指數連袂修正，Nasdaq最早於去年十一月見到高點，道瓊、S&P 500與費城半導體指數則於今年初，波段修正幅度以費半的二二．六三％最高，Nasdaq十九．二三％居次，道瓊與S&P 500則分別有著十．三七％與十二．三七％跌幅，其中科技股財報出爐，股價跟著大起大落。

道瓊與標普跌幅相對較低，因此彈幅七．六三％、八．八三％相對較小，季線下彎有壓，費半修正速度快、幅度大，反彈十四．四二％居冠，觀察能否站回到月線之上，Nasdaq修正時間較長，自低點反彈十．七七％後，短期受制於年線反壓。倘若通膨等數據朝不利方向發展，則須留意反彈恐為下跌中繼。

回到台股來看，過年前隨美股修正，然加權指數最大跌幅僅五．三％，櫃檯指數較重為十．六九％，皆屬相對輕微，年後再隨國際股市彈升，但電子權值股暫無太大表現，中小型科技股則各自表述，金融與傳產股相對強勢，金控股氣勢磅礡，高效率支撐指數開紅盤，貨櫃運輸與航空股則頗有捲土重來之勢。

航海王蓄勢再揚帆

貨櫃三雄營運好到出汁，市場早已無人不曉，但股價自去年第三季起，就在修正與整理中載浮載沉，景氣持穩高檔一年多，縱使繳出超高水準成績，運價下滑也屬有限，市場對未來展望雜音卻從未減少，股價連兩年呈現第四季上漲、農曆年前拉回，近日強彈的既視感，水手期待複製貼上去年第二季飆漲行情。

產業面的觀察點，首先是去年第四季的運價高檔，獲利理當更上層樓，接著是第一季營收需持穩高檔，農曆年後供需變化，而塞港其實是雙面刃，支撐運價卻不利於支配船舶與等待的空窗；第三是股利政策，配發率四成以上為市場基本共識，第四則是第二季為傳統淡季，美西碼頭工人勞資合約協商進度，牽動未來運價表現。

馬士基去年營運表現優於市場預期，並上調全年財測，所屬運力逾全球三成的２Ｍ聯盟，縮減二月航次，除因春節需求放緩外，塞港排隊效益低落，不如暫時保留實力，而北美港口貨櫃堆積與疫情反覆，是塞港最根本的起因，若協商破裂更猶如雪上加霜，不僅高運價可能維持到明年，恐還將加劇通膨壓力。

國際研調機構Alphaliner與Drewry皆預估，今年全球新增需求將持續高於新增供給，延續供不應求格局，而台灣貨櫃三雄預計今年將有三六艘新船加入，以長榮十九艘、運力十九．三四萬ＴＥＵ最多，也就代表著營運成長機會最高。單就目前ＳＣＦＩ指數來看，元月雖出現下滑，卻仍明顯高於去年全年均值。

本益比頗低甚至不到三倍，殖利率因股價大幅修正而可望超過十％，展望存在雜音與變數，透過簽訂長約而鎖住獲利，除非出現極特殊狀況，否則短期迅速翻轉機率頗低，然而，干擾貨櫃三雄股價的最大課題，並非在於基本面，而是籌碼面的變化，若成交量能穩定放大，或將是航海王再次揚帆啟航的前奏。

航空股同樣在農曆年後再度表態，架構在國際航空股轉強與成交量能放大之上，對於台灣航空雙雄來說，現階段貨運需求仍屬強勁，是營運與股價的實質動能，客運或將回流則僅為題材助益，由於航空股股價尚未經過運價變化的洗禮，獲利不錯但本益比不算低，配發高股息機率也不高，操作宜偏相對短線。

鋼筋盤價彈升

鋼市去年受制中國碳中和、能耗雙控、冬奧等因素加大減產力道，價格明顯修正，國內龍頭中鋼已連續調降盤價，然而近期國際鐵礦砂與煤炭價格再次走高，煉鋼成本也跟著攀升，董事長翁朝棟認為，鋼價二月可望落底、三月盤整，而後有機會往上走，維持先蹲後跳局面，意即觀察四月盤價變化。

中國龍頭寶鋼已連續兩個月開平盤，節後開工且待冬奧結束，或將為止穩後彈升的契機，不過在此之前，國內由於台商回流設廠，房市無懼打房逆風，加上去年公共工程流標狀況嚴重，需求持續堆疊，對鋼筋、型鋼等需求持穩高檔，指標性大廠豐興調漲廢鋼與鋼筋盤價，還包含東鋼、威致、海光，營運都值得期待。

豐興獲利與殖利率都相當穩定，是鋼鐵股中一等一的績優生，東鋼、中鋼構與長榮鋼接單暢旺，據悉已達明年上半年，海光去年營收逐季走高，今年展望依舊看俏，還可留意鋼筋加工暨配送通路廠沛波，董事長蔡玉葉被譽為鋼筋女王，新產能預計第二季投產，年產能將自二○萬噸倍增至四○萬噸，業績可望跳躍式成長。

科技類股亦有反彈，不過龍頭台積電、聯發科並未見到明顯表態，加上櫃買權值一哥環球晶收購案破局，中小型個股多依營收、題材等各自表述，次產業以汽車電子、伺服器、光學、網通等較具族群性，半導體則以獲特定資金鎖定的ＩＣ設計股相對較佳。位處趨勢性產業的績優股，逢拉回可留意買點，但若評價過高或高度依賴題材，建議暫時避開。

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