新北市今新增5例確診，衛生局今也公布相關足跡，板橋確診國中生（案20019）本月14至17日曾搭乘捷運板南線，往返亞東醫院和新埔站。（新北市衛生局提供）

新北市今新增5例確診，其中3例為居隔陰轉陽、1例為板橋確診國中生，上述案例皆與北市用餐、KTV聚會相關，而另新增1名本土個案，為集中檢疫中心護理人員，新北市衛生局已匡列18人居家隔離，目前採檢皆陰性。

新北市衛生局今也公布相關足跡，板橋確診國中生（案20019）本月14至17日曾搭乘捷運板南線，往返亞東醫院和新埔站，另外居住在台北北投、北市用餐和KTV聚會首例確診個案（案19816）本月6日曾至永和頂溪站的小螺波餐飲公司。