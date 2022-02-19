新北＋5 染疫板橋國中生連4天搭板南線 這兩站上下車 15:032022/02/19 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市今新增5例確診，其中3例為居隔陰轉陽、1例為板橋確診國中生，新北市衛生局今也公布相關足跡，板橋確診國中生（案20019）本月14至17日曾搭乘捷運板南線，往返亞東醫院和新埔站。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增5例確診，衛生局今也公布相關足跡，板橋確診國中生（案20019）本月14至17日曾搭乘捷運板南線，往返亞東醫院和新埔站。（新北市衛生局提供） 新北市今新增5例確診，其中3例為居隔陰轉陽、1例為板橋確診國中生，上述案例皆與北市用餐、KTV聚會相關，而另新增1名本土個案，為集中檢疫中心護理人員，新北市衛生局已匡列18人居家隔離，目前採檢皆陰性。 新北市衛生局今也公布相關足跡，板橋確診國中生（案20019）本月14至17日曾搭乘捷運板南線，往返亞東醫院和新埔站，另外居住在台北北投、北市用餐和KTV聚會首例確診個案（案19816）本月6日曾至永和頂溪站的小螺波餐飲公司。 國巨楠梓廠傳確診 產線未影響 國巨楠梓廠員工確診 全廠採檢不停工 #板橋 #國中生 #新冠肺炎 #台灣 #KTV 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋中山國中確診學生再加1！全校停課3天變14天 19:452022/02/18 生活 陳時中喊「能夠選就一定會辭」 網友酸炸：露出狐狸尾巴了 08:002022/02/19 政治 台南＋2 首見小學生確診 04:102022/02/19 焦點要聞 陳時中：能選一定辭 藍批投機分子 04:102022/02/19 焦點要聞 板橋中山國中2學生確診 全校停課14天 11:312022/02/19 生活 《金融》接種疫苗後確診也賠 國泰產險「疫定平安」打造完整防疫保單 11:252022/02/19 財經 幼兒園童確診匡列400人 三重院區篩檢擠爆 04:102022/02/19 焦點要聞 匡列隔離者旅宿費 由政府買單 04:102022/02/19 財經要聞 病例新高 防疫鬆綁 南韓與病毒共存 04:102022/02/19 話題觀察 黃珊珊酸豬頭說 她痛批「戴上我不認得的面具」 釣出黃暐瀚神回一句 11:212022/02/19 政治 加州將與新冠病毒共存 04:102022/02/19 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。