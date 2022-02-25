台北市衛生局今公布境外個案案20390境外移入足跡，包含多處捷運站，及錢櫃台北松江店、新光三越南西店三館、新光三越A8、喜來登飯店十二廚、貳樓師大店等。
衛生局說，個案為30餘歲女性，派駐越南任職，去年11月於越南快篩陽性，有發燒、嗅味覺喪失等症狀，今年1月13日自越南返台過年。
衛生局說明，個案已接種2劑AZ疫苗，預計返越南工作，2月24日至醫院採檢PCR陽性，Ct值28.6，無症狀，相關社區接觸者已匡列居家隔離67人，相關場域皆已清消。
台北市衛生局今公布境外個案案20390境外移入足跡，包含多處捷運站，及錢櫃台北松江店、新光三越南西店三館、新光三越A8、喜來登飯店十二廚、貳樓師大店等。
衛生局說，個案為30餘歲女性，派駐越南任職，去年11月於越南快篩陽性，有發燒、嗅味覺喪失等症狀，今年1月13日自越南返台過年。
衛生局說明，個案已接種2劑AZ疫苗，預計返越南工作，2月24日至醫院採檢PCR陽性，Ct值28.6，無症狀，相關社區接觸者已匡列居家隔離67人，相關場域皆已清消。
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