豐興今(2/8)日開紅盤，其中鋼筋及廢鋼價格續漲500元；調整後為鋼筋價格報每公噸21900元，廢鋼收購價格報每公噸12500元，型鋼則開出連續第十周平盤。

受到農曆春節期間，國際煉鋼原料表現亮眼支撐，豐興節後開出紅盤，尤其澳洲鐵礦砂，攀升至每噸145美元，以及美國貨櫃廢鋼漲勢強勁，帶動整體鋼品整體及國內鋼價走強。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼續漲至每公噸510美元，美國貨櫃廢鋼本周報價大漲17美元，報每公噸472美元，澳洲鐵礦砂由每公噸145.1元，續漲近5.8%。(商品行情網)