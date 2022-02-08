業者看好第二季DRAM合約價可望上漲逾5%，加上韓系大廠陸續減少供應，有助利基型記憶體表現，DRAM雙雄華邦電(2344)、南亞科(2408)今日續由多頭領跑。

DDR4 8G及DDR3記憶體現貨價逐步止跌回升，記憶體廠三星(Samsung)及SK海力士(Hynix)認為，今年上半年客戶對記憶體拉貨需求將持續受到缺料影響，預期缺料瓶頸可望於下半年開始逐步舒緩。今年半導體供應鏈缺料問題逐步紓解有望，加上5G、雲端、車用等需求重啟，記憶體價格將再度回歸向上趨勢。

由供給面觀察，今年上半年沒有新增產能開出，預期第一季位元出貨成長會明顯放緩，合約價跌幅收斂，在ODM/OEM廠及通路商手中庫存明顯下降之際，現貨價緩步攀升，業者看好第二季合約價可望上漲逾5%。

而從需求面來看，ODM/OEM廠及通路商的庫存水位已降至一個月以內，在預期價格即將上漲的心理因素推動下，庫存回補需求逐步轉強。再者，英特爾、超微等新款筆電處理器量產出貨，新平台的標準型DRAM搭載量已調升至32GB，加上先前受到長短料影響的伺服器出貨動能回穩，伺服器DRAM拉貨力道續強。

產業面向上，寒冬已過，未來元宇宙也需要記憶體的速度，記憶體廠營收和獲利有機會持續往上，如DDR5賣到缺貨漲價，利基型DRAM下月可能會開始缺貨，法人預期，DRAM合約價可望於第2季或第3季走揚。因韓系廠商陸續減少供應，利基型記憶體市況應可優於標準型記憶體，台系供應商南亞科、華邦電、晶豪科(3006)及鈺創(5351)可望受惠。

根據集邦科技統計，第一季標準型DRAM合約價較上季下跌7-9%，模組業者指出，現貨價漲勢向上並高於合約價，價格走勢出現黃金交叉，第二季DRAM市況可望明顯好轉，價格可望進入新一波上漲循環。

華邦電周五下午將召開線上法說會，市場聚焦記憶體產業市況、公司去年獲利，以及今年第一季營運狀況。華邦電去年第4季營運仍在高檔，單季營收約259.96億元，僅去年第3季新高略減3.7%；2021年全年營收995.7億元，年增64.08%，創新高。華邦電表示，今年在低容量的市場也相對看好，預計今年在整體利基型DRAM價格將不會比去年差。股價表現上，華邦電獲投信、自營商連續買進，周一站穩30元關卡後，周二續漲4.77%或1.45元，報31.85元，躍過月、季雙線。

南亞科合約價自上季起回落，短期受客戶庫存調整、供應鏈短料問題影響，預期今年首季位元銷售量將較去年第四季下滑、價格亦將修正。但在第二季價格可望持平，預估下半年將重新回升。南亞科周一擒回雙線後，周二續漲1.31%、報77.4元。

記憶體族群在市場買盤湧入下，股價齊揚，除了南亞科、華邦電之外，晶豪科不畏周一三大法人轉賣超，攻抵146元，終場上漲3元，漲幅2.1%；鈺創也翻紅回神，收漲4.11%或3元，報76元。