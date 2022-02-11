記憶體廠華邦電(2344)周五召開線上法說會，公布去年第四季營收259.96億元，季減3.77%、年增27.77%，毛利率45.09%，季增0.31個百分點、年增14.69個百分點，營益率21.39%，季減0.63個百分點、年增18.41個百分點，稅後獲利41.94億元，季減6.3%、仍年增10.98倍，每股盈餘1.07元。

去年全年營業收入995億6992萬元，年增26.42%，營業毛利424億8106萬元，毛利率42.66%，年增14.58個百分點，營業利益184億2792萬元，營益率18.51%，年增15.83個百分點，稅前淨利182億2309萬元，本期淨利150億12萬元，歸屬於母公司業主淨利135億9464萬元，年增9.42倍，基本每股盈餘3.42元，創下26年來新高紀錄。華邦電去年受惠網通、5G應用、物聯網、電動車等需求強勁，加上利基型DRAM與NOR Flash漲價效益帶動獲利暴衝。

2021年記憶體事業營收為新台幣575.33億元，較前年同期增加17.9%，其中快閃記憶體產品線占比為55%，高容量NOR Flash產品營收占比持續提升。DRAM產品線占比為45%，同時於2021下半年，25奈米製程產品已占DRAM營收五成以上，去年DRAM營收大增5成，位元出貨量增加14-16%；Flash則因新製程持續開發中，去年營收雖成長40%，但位元出貨量持平。2021年記憶體產品營收在各應用類別占比，通訊電子32%，消費性電子24%，電腦相關、車用及工業用相關同為22%。

華邦電總經理陳沛銘也在法說會上說到，綜合產業觀察客戶端供應鏈長短料情況已改善，特別是90%系統單晶片(SoC)都到位的情況下，估計供應鏈下半年整體供需將平衡。

華邦電董事會核准資本支出預算新台幣約289億9000萬元，內容包括：一、擴充先進製程產能之生產設備，二、研發設備，三、資訊系統，四、廠務設施工程。預計自111年2月起陸續投資，資金來源為自有資金及銀行融資。華邦電財務長暨發言人黃求己提到，高雄廠擴充支出約620億元，並在今日通過額外擴增需求，累計達約920億元，用於2萬片20奈米產出。