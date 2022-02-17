根據TrendForce研究，疫情致使眾多終端裝置如智慧型手機、伺服器、PC至利基型消費性電子產品零組件供應受阻，間接導致採購端對於相對長料的記憶體拉貨意願下滑，其中尤以DRAM庫存超過10周以上的PC OEMs業者態度最為明顯。因此，多數DRAM原廠在2021年第四季出貨量皆呈現衰退，拉貨動能下降也導致DRAM報價反轉向下。2021年第四季DRAM總產值季減5.8％，來到250.3億美元，僅少數供應商如SK海力士（SK hynix）營收逆勢上揚。

展望2022年第一季，部分零組件缺料可見紓緩，但第一季本就為需求淡季，買方庫存仍偏高，使多數採購端將優以去化庫存為主，整體拉貨動能低迷。因此，今年第一季DRAM價格會較去年第四季面臨更大壓力，整體DRAM總產值可能進一步下跌。

以營收表現來看，三大DRAM原廠報價皆下滑，出貨端走勢則略有分歧。三星（Samsung）及美光（Micron）皆隨終端需求不佳而出貨下滑，營收分別下滑9％與8％；市占率方面，三星略降至42.3％，仍位居第一；SK海力士位居第二，拉升至近三成；第三名美光小幅衰退至22.3％。