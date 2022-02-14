俄烏地緣政治緊張情勢升溫，各國全面戒備。俄烏兩國均為半導體製造之氣體、材料重要供應國，研調機構示警，若俄羅斯對上述原料管制出口，恐重創半導體產業。晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）14日領跌，智原（3035）、世芯-KY（3661）跌幅更逾5％，半導體族群上中下游一片齊殺，慘淪「重災區」。

研調機構Techcet日前發布報告示警，指稱美國高度依賴俄羅斯、烏克蘭所生產之鈀（Pd）、氖（Ne）及六氟丁二烯（C4F6）等化學氣體，作為半導體製造用關鍵原料。若俄烏局勢惡化，且美俄相互採取報復制裁，恐導致半導體原料供應緊張，重創半導體產業。

不過，市場利空利多解讀不一，大陸券商認為，俄烏局勢對歐美晶圓廠影響較大，至於台日韓中等亞洲業者，則因相關材料取得管道暢通，反倒有望提升市占率，成為受惠者。

俄烏戰雲密布，台股加權指數也「嚇趴」，14日早盤開低在18182.73點，一度重挫逾300點，半導體族群淪殺盤重點。

權王台積電14日開低重挫15元，最低下探至635元，月線、5日線接連失守，市值萎縮近4千億元；晶圓代工二哥聯電同樣弱勢，股價大跌逾3％，農曆年前法說會以來，股價已大跌13.01％。

此外，IC設計更成箭靶，股王矽力-KY盤中下挫逾3％，股價近期連二黑，回測年線附近位置區；股后信驊早盤更是一度打至跌停，長黑K棒一舉摜破月、季線，創去年11月中旬以來新低。

IC設計龍頭聯發科則是大跌逾4％，回測下檔月線尋求支撐；智原、晶宏、亞信、力旺、瑞鼎、世芯-KY、鈺創、晶焱、力智等，跌幅均逾半根跌停板。