金虎年漲聲隆隆，豐興(2015)周二(8日)開出本周盤價。農曆年後盤價持續上漲，本周豐興國內廢鋼每公噸續漲500元，鋼筋每公噸續漲500元，型鋼產品基價則持續平盤。

回顧上周，豐興國內廢鋼、鋼筋每公噸皆上漲300元。型鋼產品基價平盤。

原料續強，本周豐興廢鋼收購價上漲為每公噸1萬2500元；周一鋼筋價格上漲，鋼筋每公噸2萬1900元。型鋼產品基價續持平為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周續漲8美元至每公噸510美元，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續漲17美元至每公噸472美元，澳洲鐵礦砂由每公噸137.15美元續漲至145.1美元。

國內建築用鋼無懼炒打房逆風，對鋼筋、型鋼等用鋼的需求維持高檔不墜，而大陸在節後、冬奧開工的復工復產動能以及補庫存啟動需求下，兩岸皆有利鋼市行情續航。法人表示，鐵礦、廢鋼等原料端強勢，帶動鋼筋走揚，加上市場需求旺盛，將成為另一推升行情的要素。

周一扮演開春先鋒隊的鋼鐵，周二則未跟隨大盤的萬八行情，豐興早盤緊貼平盤整理，守穩84元高檔價位。台灣鋼鐵集團(TSG)的精剛(1584)、春雨(2012)、榮剛(5009)、久陽(5011)、沛波(6248)股價表現則相對出色。