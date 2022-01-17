豐興今(1/17)日開出本周盤價，鋼筋、廢鋼及型鋼全面平盤，其中鋼筋價格止跌持穩，報每公噸21100元；廢鋼收購價格連9周持平，價格續平於每公噸11700元。

儘管國際廢鋼雖有小幅上漲，但因漲幅不大，整體行情仍區間盤整，為順應市場風氣，故國內廢鋼仍以平盤開出。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼反彈至每公噸489美元，美國貨櫃廢鋼本周報價上漲5美元，報每公噸445美元，澳洲鐵礦砂由每公噸126.85元，小幅下跌0.7%。(商品行情網)