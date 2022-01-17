《商情》本周國內鋼筋止跌、廢鋼續平 10:512022/01/17 時報資訊 陳葦滋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興今(1/17)日開出本周盤價，鋼筋、廢鋼及型鋼全面平盤，其中鋼筋價格止跌持穩，報每公噸21100元；廢鋼收購價格連9周持平，價格續平於每公噸11700元。 儘管國際廢鋼雖有小幅上漲，但因漲幅不大，整體行情仍區間盤整，為順應市場風氣，故國內廢鋼仍以平盤開出。 國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼反彈至每公噸489美元，美國貨櫃廢鋼本周報價上漲5美元，報每公噸445美元，澳洲鐵礦砂由每公噸126.85元，小幅下跌0.7%。(商品行情網) 《商情》本周國內廢鋼、鋼筋續平 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 鋼筋止跌 #豐興 #廢鋼 #鋼筋 #續平 #止跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐興全面平盤 鋼筋止跌 10:512022/01/17 財經 《鋼鐵股》豐興Q4續旺 今年營運戰高 11:592021/12/30 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵1月型鋼平盤 今年營運拚續上層樓 10:342022/01/01 財經 豐興本周盤價 全面維持平盤 11:332021/12/27 財經 《鋼鐵股》訂單明朗 東和鋼鐵猛漲 12:332021/12/20 財經 《商情》年終搶單回補 本周鋼筋止跌平盤 11:422021/12/20 財經 內外皆美 豐興去年獲利攀峰 04:102022/01/13 證券．權證 《鋼鐵股》豐興連3周全面平盤 10:512022/01/03 財經 權證星光大道－元大證券 東鋼 訂單能見度高 04:102022/01/04 證券．權證 豐興 本周鋼價全面持平 04:102021/12/28 證券．權證 《商情》國內鋼筋、廢鋼續開平盤 11:082021/12/27 財經 財經熱門新聞 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 晶片一哥搶碩士生 開價狂勝！謝金河：台灣最強產業大爆發 - 財經 航運塞爆恐成世紀噩夢！專家爆美國人做錯這件事 - 財經 台積電創新高「679大學長」解套！網嗨爆喊：終於等到了 - 財經 無痛存退休金》勞保年資不到15年竟可領年金 內行一招破解 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。