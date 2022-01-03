國際廢鋼價格略降，澳洲鐵礦砂轉跌，國際原料行情回檔；豐興(2015)本周全面平盤，原料面的廢鋼仍為平盤，主要產品鋼筋也開平盤，為連續第三周全面平盤開出。

回顧上周，國際廢鋼價格止跌反彈，澳洲鐵礦砂持續上漲，國際原料行情走揚；豐興上周全面平盤，原料面的廢鋼仍為平盤，主要產品鋼筋也開平盤，為連續第二周全面平盤開出。

近期國際廢鋼價格小幅回檔，市場鋼筋買氣平穩，豐興本周鋼筋價格開平盤，鋼價持續走穩。

目前國際原料價格仍在高檔，市場鋼筋買氣穩定。本周豐興廢鋼收購價續持平為每公噸1萬1700元；今日鋼筋價格也再開平盤，鋼筋本周維持每公噸2萬1500元。型鋼產品基價也持平為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情小幅回檔，澳洲鐵礦砂價格亦回檔；日本2H廢鋼小跌3美元至每公噸482美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價轉跌5美元為每公噸445美元。澳洲鐵礦砂由每公噸125.9美元回檔至119.65美元。