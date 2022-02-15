全球精品龍頭路威酩軒（LVMH）旗下頂級時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）宣布，由於原物料、運輸等生產成本攀升與通膨飆漲壓力，該公司將自2月16日調漲全球部分產品價格，包括皮革製品、配件與香水。

大陸A股藍籌紅利股 超前部署搶先機
大陸仍是最大半導體市場 去年占全球銷售三分之一
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