不敵生產成本攀升 路易威登16日起漲價 19:262022/02/15 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球精品龍頭路威酩軒（LVMH）旗下頂級時尚品牌路易威登（Louis Vuitton）宣布，由於原物料、運輸等生產成本攀升與通膨飆漲壓力，該公司將自2月16日調漲全球部分產品價格，包括皮革製品、配件與香水。 大陸A股藍籌紅利股 超前部署搶先機 大陸仍是最大半導體市場 去年占全球銷售三分之一 #全球 #生產成本 #路易威登 #攀升 #不敵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元月營收3.37億，同期新高 家登晶圓載具 出貨旺到下半年 04:102022/02/15 證券．權證 綜合金融業第一 元大金 獲2022永續年鑑金獎 04:102022/02/15 產業特刊 《半導體》目標價5800元 外資續讚矽力-KY 12:162022/02/15 財經 光寶深耕永續 獲標普、CDP肯定 04:102022/02/15 產業．科技 華航蟬聯永續年鑑全球第二 評列航空銀獎 12:032022/02/15 財經 台股多方資金力道延續 1原則迎接新行情 14:342022/02/15 財經 《國際產業》宣傳電池效能涉浮誇 特斯拉遭韓國調查 14:322022/02/15 財經 《其他股》淨零排放 信義與星展銀簽訂永續連結貸款 12:332022/02/15 財經 《經濟》經濟自由度 台灣挺進全球第6 10:002022/02/15 財經 《電腦設備》緯創旗下緯昌揪伴拓市 今年營收續拚高成長 13:582022/02/15 財經 《類股》鋼價漲聲隆隆 燁輝、盛餘吃香 15:572022/02/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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