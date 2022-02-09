今有5架共機侵擾西南空域 空軍派遣空中巡邏兵力應對 21:122022/02/09 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機侵擾我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-16機。空軍提供 根據空軍發布的共機動態，共機今日有5架侵擾西南空域，包括1架運-8電偵機，1架運-8反潛機，1架運-8遠干機，2架殲-16機，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，去年共機擾台已逾約960架次。 根據統計，共機去年11月侵擾西南防空識別區達159架次，是歷來數量第2多的月份；去年10月則是共機擾台次數最多的月份，高達196架次，10月1日到4日，4天就派出149架。 今有2架共機侵擾西南空域 回應美日軍演 52架共機接力擾台 #共機 #侵擾 #架運 #架次 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 13架共機今侵擾西南空域 殲-16D機首度出現 18:522022/01/24 政治 親友過年打麻將 陳其邁籲通風、戴口罩 04:102022/01/29 地方新聞 爆多！今有39架共機侵擾西南空域 防空飛彈追蹤監控 23:042022/01/23 政治 共機擾台背後的兩岸情 04:102022/02/06 時論廣場 別限制了你的想像 空軍吃什麼大曝光 08:002022/02/02 政治 除夕5架共機來亂 殲-16D電戰機單機探我空防 18:332022/01/31 政治 陸殲16D電戰機首現台海 專家曝兩用途 09:572022/01/25 軍事 大陸推廣新能源汽車 今年目標500萬輛 04:102022/01/24 焦點新聞 大陸無人機飛掠東引島 張競：事情真的大條了 16:432022/02/06 軍事 潛艦國造8艘 蔡政府擬再編特別預算 04:102022/01/24 焦點要聞 權證星光大道－華航 運價持續創高 04:102022/01/19 證券．權證 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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