空軍晚間發布共機動態，今天共有1架運-8反潛機、1架殲-11機、3架殲-16機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

陸民用機飛東引！空軍退將曝其目的 批軍方處置疏失
別限制了你的想像 空軍吃什麼大曝光
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