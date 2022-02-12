5架共機擾西南防空識別區 空軍兵力應對 21:162022/02/12 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 5架共機擾西南ADIZ 空軍兵力應對。（國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍晚間發布共機動態，今天共有1架運-8反潛機、1架殲-11機、3架殲-16機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 陸民用機飛東引！空軍退將曝其目的 批軍方處置疏失 別限制了你的想像 空軍吃什麼大曝光 #空軍 #ADIZ #共軍 #架殲 #兵力 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國女王登基70周年 習近平發賀電：盼中英攜手應對全球挑戰 12:412022/02/07 兩岸 盧秀燕授3招應對「長輩春節問候語」網喊：超實用 11:082022/02/03 政治 Quad外長會議 聚焦中俄聯手威脅 04:102022/02/12 話題觀察 陸殲-11B頻繁現身 曝大規模升級飆戰力計畫 09:382022/02/10 軍事 美日演練第一島鏈作戰 陸專家：針對中國打造干預台海戰術 22:362022/02/09 兩岸 東引首次共機臨空軍方噤聲 「南北箝制」恐成常態 10:462022/02/08 政治 美眾院通過「美國競爭法」 抗衡大陸挑戰 16:292022/02/05 財經 尚青論壇》東引戰備小緊張 非無人機侵擾（陸文浩） 17:412022/02/07 尚青論壇 虎年談虎：老而彌堅的F-5E老虎2式戰機 19:002022/02/03 軍事 美應對TikTok潛在安全風險 傳將修訂聯邦法規 13:162022/02/04 財經 今有5架共機侵擾西南空域 空軍派遣空中巡邏兵力應對 21:122022/02/09 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。