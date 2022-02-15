據新華社消息，香港特區行政長官林鄭月娥15日出席行政會議前會見傳媒表示，特區政府負有抗疫主體責任，必定會堅定信念和抗疫意志，努力按「動態清零」目標來應對2年來最嚴峻的疫情，絕不放棄。

林鄭月娥表示，此輪疫情社區暴發的規模和速度已超出香港在「抗疫鏈」中幾乎每個環節的應對能力。無論是病毒檢測、隔離或治療設施，都需要大陸中央協助。特區政府近日已跟大陸中央相關部委和廣東省及深圳市政府在深圳舉行會議，具體安排有關工作。

林鄭月娥指出，在大陸中央全力支援、特區政府上下同心和市民全力配合之下，香港要繼續打這場抗疫戰，向病毒投降並非選項。

林鄭月娥表示，特區政府必須按疫情發展不斷優化和調整策略和措施，提升能力，措施既要果斷，也要盡量人性化。她強調，特區政府上下同心，不同政策局和部門聯同醫護、檢測人員、承包商、化驗所、支援污水檢測的大學團隊以及地區義工，已組成一支堅實的抗疫團隊，全力抗疫。

林鄭月娥提到，目前特區政府已落實採購逾1億套快速抗原測試包。測試包會派發給優先社群，並可更廣泛分發給污水檢測結果呈陽性的當區居民。

在增設隔離設施方面，林鄭月娥表示，會把一些已經落成的公共屋村改為隔離設施。另外會與業界商討制訂一個可以提供數千至1萬個酒店房間的方案，還會與相關大學研究能否騰空一些學生宿舍作為隔離設施，同時希望大陸中央協助增建一個社區隔離或治療設施。

關於供港物資問題，林鄭月娥表示，中國大陸幾十年來確保香港市民日常生活需要的新鮮食物源源不斷供應。目前特區政府除了招募更多司機參與跨境運輸外，還確保跨境司機每日檢測呈陰性才可以工作，也正在研究水路方案，聯絡海運公司，以水路運送物品赴港。