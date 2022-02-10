彰化銀行公布，2022年1月份合併稅前盈餘9.19億元，累計今年1月合併稅前盈餘9.19億元，累計今年1月合併稅前每股盈餘(EPS)0.09元，累計今年1月合併稅後盈餘8.21億元，累計今年1月合併稅後每股盈餘(EPS)0.08元。

彰化銀行規劃，今年秉持「以客為本，永續誠信」為策略主軸，擬定五大經營方針，包含「優化收益及資產結構，積極提升獲利」、「布建數位轉型，打造金融生態圈」、「深化法遵管理，落實內控三道防線」、「踐行公平待客，致力發展綠色金融」、「增進資訊及作業效能，強化資安治理」。