受惠旗下加州、德州區域分銷商業務動能逐步顯現，專業地板及室內建材銷售商寶陞（2948）10日公布1月合併營收達新台幣1.71億元，較去年同期成長29.94％，並寫下歷年同期新高水準。

美國成屋庫存水位偏低，整體居家裝修市場有望隨著新屋開工、成屋改建市場需求而同步保持良好成長力道，寶陞指出，對第一季營運成長持審慎樂觀看法。

由於集團努力提高旗下Artisan Hardwood品牌市場知名度，寶陞指出，近年陸續於美國加州、德州等地區佈建自有區域分銷商，加上參加知名重要展會等，即時有效掌握當地最新市場居家裝修產品需求，並透過集團於中國、美國、東南亞等地區良好採購供應鏈等優勢，因地制宜推出符合市場潮流產品搶得市場良好銷售，也成功逐步擴大Artisan Hardwood品牌其他區域合作銷售通路規模及業務表現，是整體營運優於整體產業成長的關鍵。