聯合利華警告通膨壓力增加經營成本 18:512022/02/10 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擁有多芬香皂等品牌的聯合利華2021年淨利成長逾8％至69.1億美元高於預期，計劃以34.3億美元買回自家公司股票，預估2022年銷售成長4.5％到6.5％區間，但警告通膨壓力增加經營成本，股價10日在英國股市盤中下跌1.5％報3770便士。 氣立1月合併營收創同期新高 美國家庭債務去年暴增逾1兆美元 創2007年最高 #聯合利華 #通膨壓力 #經營成本 #億美 #警告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Meta市值跌破6000億美元 不全然是壞事 13:492022/02/09 財經 《國際產業》AZ預期今年銷售增加 但新冠產品銷售力道將減弱 17:562022/02/10 財經 挺晶圓代工 十億美元打造創新生態系 04:102022/02/09 產業．科技 1月外匯存底5488.74億美元 連六月創新高 17:492022/02/09 財經 優步上季業績優預期 盤後股價漲逾6％ 13:512022/02/10 財經 俄若侵烏 油價穩上120美元 04:102022/02/10 全球財經 《半導體》聯電1月營收連7高 Q1續登峰可期 14:492022/02/10 財經 《國際產業》挪威石油上季獲利超水準 將增派股息 15:572022/02/09 財經 輝瑞疫苗與口服藥搶手 2022年營收估破500億美元 13:572022/02/09 國際 元月外匯存底5,488億美元 連六高 04:102022/02/10 財經要聞 《國際產業》樂園、Disney＋雙引擎噴發 迪士尼股價沖天 09:432022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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