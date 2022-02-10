擁有多芬香皂等品牌的聯合利華2021年淨利成長逾8％至69.1億美元高於預期，計劃以34.3億美元買回自家公司股票，預估2022年銷售成長4.5％到6.5％區間，但警告通膨壓力增加經營成本，股價10日在英國股市盤中下跌1.5％報3770便士。