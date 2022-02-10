仁寶為了擴大工業電腦布局，10日董事會通過以每股現金30元公開收購興櫃公司普達系統51～65％股權、相當於花費3.2～4.09億元，溢價幅度約為25％。仁寶表示，普達以經營自有品牌POS產品為主，市場以歐洲餐飲業、零售業居多，與安勤、仁寶內部工業電腦部門均不相同，收購完成後雙方合作將先從採購、製造開始。

繼2014年入股工業電腦業者安勤成為最大股東，仁寶內部也成立工業電腦代工部門後，仁寶10日董事會通過，將以每股現金30元公開收購工業電腦自有品牌業者普達系統51～65％股權，以加速仁寶工業電腦發展與布局，而普達母公司飛捷也公告將全數出售手中持有的普達股權共49％，以普達股價約24元來說，溢價幅度約為25％，公開收購開始日不晚於2月14日，截止日為3月7日，仁寶總花費金額將落在3.2～4.09億元。

仁寶表示，普達去年營業額約10億元，與仁寶工業電腦部門差不多，去年上半年毛利率有25％、EPS為1元，則優於仁寶工業電腦獲利能力，普達主力產品為POS與工業觸控顯示器、工業平板電腦等，產品線、市場與安勤不同，也有別於仁寶內部工業電腦部門以代工工業用顯示器代工為主的基調。

仁寶進一步表示，希望藉由透過公開收購普達，加速仁寶在工業電腦的布局，普達擁有POS品牌、歐洲銷售通路與研發，但以往所有製造都外包，在公開收購成就後，普達將能借重仁寶的製造與採購能力，仁寶則可搭配普達在市場與通路的經驗，可以說是普達走在前面，仁寶成為普達堅強的後盾。