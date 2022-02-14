受到缺料導致出貨不順影響，仁寶1月營收遽降至826.5億元，比12月創下的單月營收歷史新高1277.09億元、大減35.3％，也比去年同期衰退9.4％。

仁寶預估首季為淡季又有缺料影響出貨，加上2月因為農曆春節工作天數少，預估首季營收將比去年第四季出現雙位數下滑，但整體看來會應該有機會比去年同期小幅成長，目前訂單能見度已經看得到上半年。