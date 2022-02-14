缺料影響出貨 仁寶1月營收遽降 17:262022/02/14 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到缺料導致出貨不順影響，仁寶1月營收遽降至826.5億元，比12月創下的單月營收歷史新高1277.09億元、大減35.3％，也比去年同期衰退9.4％。 仁寶預估首季為淡季又有缺料影響出貨，加上2月因為農曆春節工作天數少，預估首季營收將比去年第四季出現雙位數下滑，但整體看來會應該有機會比去年同期小幅成長，目前訂單能見度已經看得到上半年。 統一超搭上年節商機 元月營收續創新高 擴產效益發酵 勤誠元月營收同期新高 #仁寶 #缺料影響 #月營收 #缺料 #導致 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家電買氣熱 禾聯碩1月營收月增25％創同期高 15:442022/02/14 財經 可成1月營收28.36億 年減幅近13個月新低 14:592022/02/14 財經 融程電1月營收同期次高 Q1先蹲後跳 10:012022/02/14 財經 《百貨股》疫情影響來客數 特力1月營收年減4.5％ 08:182022/02/14 財經 《興櫃股》乾杯1月營收寫次高 2月續拚高 16:142022/02/14 財經 《其他電子》聖暉集團元月營收報喜 聖暉年增24％、朋億翻倍 08:182022/02/14 財經 《通信網路》2大事業體發威 統振1月營收雙增 08:522022/02/14 財經 亞電1月營收1.55億元 2022年審慎樂觀 10:302022/02/14 財經 《鋼鐵股》榮剛1月營收雙增 接單11年新高 16:482022/02/14 財經 和碩1月營收創同期歷史新高 Q1三大產品線季減 16:592022/02/14 財經 《觀光股》柏文1月營收小降 續展店添動能 12:162022/02/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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