信義全球資產統計2018~2021年北投區土地交易實價登錄已揭露資訊，連四年交易規模都達100億元以上，2021年更一舉衝上200億大關，來到210億元。北投區各地段中，軟橋段因具有北投士林科技園區的發展題材，帶動建商與企業投資，已成為這四年間北投區土地累計交易最熱絡的區段。

信義全球資產總經理柯宏安分析，近年在產業回流需求下，地方政府積極投入科技產業園區的發展，確實帶動區域土地交易，繼內科及南港土地交易熱絡後，北投區也成為近年發展亮點，除了建商積極購地外，也有Volvo、汎德永業等汽車大廠設立旗艦展售中心，此外產業部分也有華碩、中鼎、仁寶及康舒科技等大型企業在此區設置總部大樓。

盤點北投區2018 ~2021年土地交易實登資料，交易規模從2018年164億元、2019年166億元、2020年119億元，去年2021年交易金額來到210億元，較2020年成長76%。其中，具北士科園區題材的軟橋段，科技產業專用區土地行情從2018年平均每坪155萬元，2021年已來到平均每坪215萬元，上漲將近四成，去年就有華固、達麗、長虹、力麗等企業投資搶進，又以長虹建設用每坪245萬元買下約626坪土地單價最高。

建商與企業的投資，預計帶動此區廠辦供給量，觀察軟橋段科專區土地開發進度，去年就有二家上市櫃建商申請建照，包含華固建設在2019年以總金額13.6億元買下軟橋段的土地，去年7月申請到建照，預計蓋地上14層地下4層廠辦，推估未來將釋出近5000坪的樓地板面積；另外長虹建設這幾年陸續買下軟橋段土地，去年8月申請到建照，預計蓋地上24層地下5層廠辦，推估未來會有近11000坪的樓地板面積釋出，都會帶動此區廠辦未來熱度。

信義全球資產總經理柯宏安表示，去年北士科的新廠辦華固創富中心大樓出現每坪破70萬元成交價，追上內科發展最成熟的西湖段廠辦價格，看得出不少建商複製在內科的成功經驗，逐漸在北投區打造出另一個內科，加上台北市新辦公室供不應求之下，因此有目前這種區域尚未發展成熟，交易卻已相當熱絡的情況。