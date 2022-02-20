華碩(2357)元月營收432億元，年增17.5%，創歷史同期次高，華碩近10年的現金殖利率都在5%以上。技術面MACD呈黃金交叉，股價18日收盤，站上周線、月線和季線。華碩基本面及技術面兼優，今年力拓商用市場＆智慧醫療！

華碩看好商用市場發展，近年加大力度投入相關領域，2022年目標翻倍成長。華碩共同執行長許先越曾指出，華碩商用市場相對較弱，事業群策略首重拓展市占率、而非獲利，目前仍在打底階段，相信很快就可看到成績。

華碩近年也積極切入智慧醫療，今年初與陽明交大、關渡醫院(北榮經營)共同舉辦「雲端智慧醫院研討會暨合作研發簽約儀式」，宣布與關渡醫院合作台灣第一個完全建置在雲端的醫療資訊系統，結合預防保健、臨床醫療、長期照護等需求，打造跨場域、具個人化特色的健康醫療服務，目標在2024年完成全院系統更新，用雲端技術建立以關渡醫院為中心、服務當地居民的社區照護模式，華碩董事長施崇棠表示，華碩將全力打造關渡醫院成為華碩第一個次世代醫療資訊系統數位原生醫院，目標在2024年完成全院系統更新，開啟引領台灣的關渡雲端智慧醫院模式。

華碩在2021年提出次世代醫療資訊系統xHIS平台計畫，投入近百位工程師打造以數據為核心的共通平台，支援數十家醫院已採用的結構化病歷AI模組與醫療護理語音AI模組、建置於國家級的台灣杉二號AI超級電腦上，讓台灣醫院首次有一個採用雲原生技術的開放平台。而今年初華碩與關渡醫院合作，全力打造關渡醫院為台灣第一個數位原生醫院，建立能引領台灣的關渡模式。