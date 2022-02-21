隨疫苗施打率提升，各國逐步放寬封城限制，群眾外出需求增加，UA、Nike等服飾品牌商對未來展望保持樂觀，加上服飾庫存水位維持低檔，法人看好2022年服飾商機使得整體產業將持續受惠。紡織股今早新纖(1409)、力麗(1444)、集盛(1455)、宏遠(1460)、年興(1451)、南染(1410)等股價都維持紅盤。

法人指出，北美為全球最大運動服飾及用品需求國，主因為運動風氣旺盛以及諸多運動賽事帶動相關購物風潮。運動服飾及鞋類呈現NIKE與愛迪達(Adidas)兩品牌市佔率合計近20%，其餘知名品牌包括Under Armour、Puma等。

新纖元月營收為41.21億元，年增31%，為歷史同期新高，也登上近10個月高點。國際油價與原物料價格雖然持續上漲，新纖大宗產品如瓶用酯粒因是民生必需品，可望跟漲反應成本。新纖也持續擴展高值化應用，今年除了子公司新碩先進材料動土外，在桃園也將針對車用、先進材料擴大投資，海外方面，包括泰國、越南等地針對回收聚酯粒都有相關擴大投資的計畫。新纖位於桃園中壢的車用UL檢驗實驗中心預計第二季就會完成，透過導入UL認證設備與廠房，可望縮短車用產品的認證時間。

集盛元月營收為9.14億元，年增10.2%。集盛去年整體營運績效表現較往年大幅提升，前三季EPS達1.58元，公司對今年度本業營運仍樂觀看待。集盛的5大產品線：1.尼龍粒：2021年聚合產線整合並優化產品組合後，生產效率提升成本降低，提升獲利。未來CPL價格應可保持平穩，目前客戶訂單穩定，今年應可維持獲利局面。2.尼龍原絲：公司進行原絲產線整合，並淘汰不合效益產品，2021年毛利率較往年大幅提升，今年展望樂觀。3、尼龍加工絲：2021年毛利率較前一年提升，今年應可持續。4.工程塑料:2021年銷售量及單價均有提升，帶動獲利增加。今年將發展尼龍66產品並優化產品組合，預期可持續成長。5.聚酯產品：新建POY產線已全面量產，可發揮聚酯產品一貫化優勢。今年再新增2台新型假撚機，可望再為加工絲增添營運動能。新建循環造粒廠已於2021年第4季量產，可穩定供應寶特瓶再生粒生產加工絲環保產品，滿足客戶需求，提升獲利。