美國1月消費者物價指數（CPI）年增高達7.5%，遠超原先預期的7.2%。續創近40年來新高，10年期美債殖利率一度漲至1.986%，逼近2%大關。美股開盤四大指數齊跌，道指跌逾200點，那指跌約1.8%，標普500指數跌逾1%。

截至台北時間22點31分，道瓊工業指數下跌221.74點（或0.62%），暫報35546.32點；那斯達克指數下跌251.13點（或1.73%），暫報14239.25點；標普500指數下跌51.84點（或1.13%），暫報4535.34點；費城半導體指數下跌79.96點（或2.19%），暫報3573.76點。

5大科技巨頭齊跌，電動車大廠特斯拉下跌17.2美元（或1.85%），暫報914.8美元；台積電ADR下跌0.31美元（或0.25%），暫報125.21美元；聯電ADR下跌0.26美元（或2.49%），暫報9.99美元。

美國勞工部周四（10日）公布，1月CPI年增高達7.5%，遠超原先預期的7.2%，續創近40年以來新高；而排除劇烈波動的食品、能源價格後，核心CPI月增0.6%、年增6%，亦高於市場預期的0.4%、5.9%，顯見通膨不見好轉，持續惡化，對今年Fed大幅升息的可能性提高。

美國公布上周初領失業救濟金人數，截至2月5日當周，初領失業救濟金報22.3萬人，低於市場預期23萬人，也低於前值修正後的23.9萬人，代表勞動力市場正逐漸走出疫情陰霾，穩步復甦。