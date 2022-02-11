MSCI明晟10日公布最新季度調整，台股在MSCI全球新興市場、亞洲除日本指數權重再遭調降。不過，金管會預期，此次調整估造成外資資金淨流出約0.56億美元（約新台幣16億元），占外資持有市值僅約0.006％，影響甚微。

此次季度調整中，台股在MSCI全球市場權重調升0.01個百分點至1.91％，在MSCI全球新興市場指數權重調降0.02個百分點至16.37％、在亞洲除日本指數權重調降0.14個百分點至18.56％。此次調整將在25日盤後生效。

台股指數成分股則維持86檔，16檔調整在外流通股數。其中，元太(8069)權重獲調升0.38個百分點最多、自全球小型指數轉進全球標準指數台灣成分股，緯創(3231)權重則遭調降0.23個百分點最多、自全球標準指數轉列入全球小型指數成分股。

證期局副局長郭佳君表示，以台股此次在MSCI全球新興市場指數權重遭調降0.02個百分點估算，預估僅影響外資資金淨流出6億美元，折合約新台幣16億元，僅占外資持有市值0.006％，影響甚微。

郭佳君強調，台股主要仍受到國際整體情勢變化及產業基本面影響，MSCI調整權重和台股表現「沒有絕對關係」。而上市櫃公司2021年營收達39.82兆元、年增16.41％，去年12月現金殖利率亦達2.56％，就國內產業基本面而言，台股對外資仍具一定吸引力。