新北市今（11日）如期開學，市長侯友宜到板橋區中山國小關心學校防疫工作。（葉書宏攝）

新北市今（11日）如期開學，市長侯友宜到板橋區中山國小關心學校防疫工作。（葉書宏攝）

新北市今（11日）如期開學，市長侯友宜到板橋區中山國小關心學校防疫工作，確認入校量體溫動線及各項防疫措施全到位，侯表示，新北市高中以下學校教職員工疫苗施打統計，第2劑達98％，第3劑也超過6成，目前施打人數持續增加中。

侯友宜與中山國小的吉祥物—中中、山山一同熱烈歡迎學生開學，並提醒務必落實3級防護及健康5原則，並強調生病不到校，關心自身健康狀況如有異狀立即通報。同時感謝師生一直以來齊心為防疫努力，營造健康安全的校園。

侯友宜表示，新北市的老師現在2劑已經打到98％，除了2％大概是身體有一些狀況不適合施打以外，另外在第3劑已經打到6成多，鼓勵春節結束以後，就趕快把第三劑的施打率能夠大幅的提升，只要時間到，就要去打。所以目前老師的施打率還算不錯，不過就算沒有施打的第2劑、第3劑，還是要固定來快篩，確保進到校園的安全。

教育局表示，在開學前已發布新北市高級中等以下學校暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情開學前後防疫計畫，讓各校據以遵行並進行各項檢核，另外也準備4萬5千份快篩試劑備用。

侯友宜再次叮嚀親師生務必配合各項防疫措施，務必落實3級防護（在家量、到校量、隨時關心學生健康）、健康5原則（量體溫、勤洗手、正確戴口罩、教室通風、生病不到校）、維持安全社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺）。

此外，校園內需遵守佩戴口罩規定，以及落實用餐防疫，也請師長隨時關心自身與學生的健康狀況，如發生確診或疑似個案，應立即通報，以利快速因應、及時協助。

中山國小校長陳學添表示，學校於開學前召開防疫小組會議，規畫執行各項開學後防疫措施，也已經完成線上授課規劃及教學演練。此外，也都備妥防疫物資達安全儲備量、完成校園室內外環境清消，而學校教職員工接種2劑疫苗已達99％，會持續鼓勵施打第3劑以增強免疫力，共同守護校園師生安全。