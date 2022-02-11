消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至2月5日）初次請領失業給付人數周減1.6萬人，降為22.3萬人，少於市場預期的23萬人。上周初領失業金人數4周均值為25.325萬人，周減2000人。截至1月29日止當周，美國續領失業金人數與前一周持平，為162.1萬人，高於市場預期的161.5萬人。

2.美國勞工部公布，1月消費者物價指數（CPI）年漲7.5%，較去年12月的7%漲幅進一步升高、創下40年新高，並超出市場預估的年增7.2%～7.3%，使聯準會升息的壓力遽升。1月核心CPI年增6%，高於12月的年增5.5%與市場預期的5.9%，創下近40年新高。

3.美國1月消費者物價指數（CPI）漲幅超出市場預期，使聯準會的升息立場將變得更加激進的預期升高，但受到獲利了結賣壓影響，周四美元陷入震盪，美元指數尾盤幾近持平，盤初一度漲0.5%，盤中也曾急跌0.4%。歐元兌美元漲0.11%，報1.1434美元。日圓兌美元跌0.43%，報115.99日圓，創下5周新低。日本央行周四宣布將以利率0.25%無限量收購10年期公債，突顯出該央行為了防止全球債息攀升使國內借款成本急升的決心。比特幣跌1.11%，報43985.20美元。

4.利率期貨顯示聯準會將在3月升息2碼（50個基點）的可能性為62%，較周三尾盤的30%大幅攀升。此外，利率期貨顯示今年聯準會收緊政策的幅度可能達到164個基點。CME FedWatch工具等其他指標顯示聯準會3月升息50個基點的可能性達到95%。

5.美國財政部公布，1月財政盈餘1190億美元，為逾兩年來該數據首度實現盈餘。

6.市場觀望聯準會若升息可能對原油需求造成的影響，周四原油價格劇烈震盪，紐約期油收漲22美分或0.24%，為每桶89.88美元，盤中一度漲逾2美元。倫敦布蘭特期油收跌14美分或0.15%，為每桶91.41美元，盤中曾漲逾1%。

7.美國1月CPI通膨數據創下40年新高，帶動歐美公債殖利率急升，德國10年期指標公債殖利率大漲8個基點，報0.3%，創下2018年12月來新高。美國10年期債息一舉漲破2%，為2019年8月來首見，與兩年期債息的利差縮小至51個基點，顯示殖利率曲線趨於平坦。

8.避險需求升高，國際金價連漲第5天，創下去年11月以來維持最長的升勢。周四紐約期金微漲80美分，為每盎司1837.4美元，仍創下1月25日來新高。現貨銀漲0.7%，報每盎司23.46美元。鉑金漲0.2%，為每盎司1035.55美元。鈀金跌0.3%，報每盎司2272.81美元。