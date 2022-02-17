台新投信17日表示，雖然A股2022年股市並未迎來開門紅，但是觀察上證綜指過去20年，計有9個年度開年市場便下跌，但隨後反彈力道行情強勁，波段漲幅最高甚至可達7成（發生在2015年），由於開年下跌與全年行情關係不大，特別是跌完後一季度均有春季行情。當前類似2012、2019年，市場下跌源自對穩增長政策力度的擔憂，但擔憂終會消散，預期後市反彈行情可期，現在正是逢低布局中國基金絕佳時機，並以商機龐大、政策力挺的消費基金優先布局。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真表示，開年後的A股走勢神似去年春節後，下跌因素有三：其一是美國國債收益率快速跳升引發全球流動性收緊預期；其二是估值分化引發市場結構脆弱；其三是短期流動性擾動。基本面來看，仍保持穩健，從經濟數據來看，可看見中國經濟數據邊際反彈，另2022年企業盈利預期仍在上調。在基本面回溫下，春季躁動仍可期待，從歷史來看，目前高景氣類股如消費股調整幅度已到位，反彈時間可望落在2月，目前是逢低布局時機。

葉宇真指出，中國官方持續作多資金活水，中國人民銀行自2021年12月起大幅調降金融機構存款準備金率2碼，釋放長期資金約1.2兆人民幣後，又突然於今年1月17日調降中期貸款的借貸成本，為2020年4月以來的21個月首見，以支撐其實體經濟發展；如果Omicron引發了全球復甦的進一步擔憂，導致歐美發達國家貨幣政策縮表時間延後，使得中國貨幣政策的掣肘更少，央行貨幣政策的空間更大。在豐沛的資金行情下，陸股未來漲升行情看俏，逢回皆可找買點，建議優先布局前景看好的消費股。

葉宇真表示，中國在國家主席習近平力推的「共同富裕」遠景規劃下，估算未來15年，中產階級人數有望從4億翻倍至8億，此外，中國最終消費支出占GDP的比重僅約5成，遠低於美國、日本、德國等發達國家的7~8成以上，存在較大的提升空間，消費產業蘊含龐大的爆發力商機。就時序而言，3月即將召開兩會，促消費的政策可望出台，有望為消費市場注入新活水，消費股可望扮演A股上攻的領頭羊