不鏽鋼上游廠唐榮(2035)去年EPS達4.53元攀新高，首季營運持續看俏，加上倫敦(LME)鋁價上漲觸及多年高點，周二早盤股價衝上40.05元漲停，登上40關，創下去年8月4日以來逾半年新高價。

因俄羅斯總統下令部署軍隊進入烏克蘭東部的兩個分離地區，加劇了爆發戰爭的可能性和可能影響俄羅斯出口制裁的擔憂，俄羅斯的鋁產量約佔全球的6%，鎳產量約佔全球的7%，2018年俄羅斯鋁業受到制裁時，鋁價在幾天內上漲了35%，因此俄烏緊張局勢加劇下，致倫敦(LME)鋁價上漲，並觸及多年高點；國際鎳價本周來也飆漲至逾2.4萬美元，創11年新高。分析師表示，在俄羅斯跟烏克蘭緊張局勢升級前，鋁價已經因為基本面強勁而高漲，即使在俄羅斯出口不受影響的情況下，鋁和鎳這兩種金屬供應上仍顯不足，鋁價在2021年上漲了42%之後，今年迄今已上漲了17%左右。

國際鋁、鎳價格飆漲，唐榮第一季營運持續看旺。而受惠於去年全球不銹鋼市場榮景，唐榮去年營業收入168.13億元、年增55.27%，營業毛利19.71億元，毛利率11.73%，營業利益16.11億元，較前年營業淨損7.76億大幅好轉，稅前淨利15.86億元，本期淨利15.86億元，歸屬於母公司業主淨利15.86億元，較前年稅後虧損6.65億元有顯著轉盈成長，基本每股盈餘4.53元，創下歷史新高。

對於獲利創新高，唐榮表示，主要是去年全球不銹鋼市的大環境相當好，且歐美市場需求強，再加上公司調整原料取得與通路拓展，包括鋼品銷售的提升與成本降低都有很大的改善，造就獲利成長空間。

唐榮1月合併營收12.48億元，年增17.27%、月增0.59%。展望今年第一季營運前景，法人表示，1月受到下游庫存偏高、需求不強等因素影響，唐榮調降元月價格，2月隨著鎳價反彈走高，304系列熱冷軋產品每公噸大漲5000元，剛開始遇到農曆年接單情況不如預期，但年後隨著鎳價高漲，日前更漲到每公噸2.4萬美元，增加市場補貨動能，帶動唐榮接單轉強，估計單月接單量達到總接單量的八成左右。

上游大廠燁聯(9957)、唐榮兩家大廠預計近日內開出的3月盤價，在國際鎳價漲勢高昂，以及印尼青山集團也調漲熱軋外銷報價下，市場預期為適度反映原料成本，可望順勢調漲價格，增添營運動能，為唐榮第一季營運前景再添續旺柴火。

唐榮訂於111年6月14日召開股東常會，地點位於公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)。