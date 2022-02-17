加拿大1月年通膨率漲破5%，創下30年新高，該國央行副總裁Timothy Lane暗示可能在3月升息。

在通膨進一步走升與原油價格上漲帶動下，周三加元兌美元升值0.2%。

加拿大統計局公布，由於食品價格和住房成本持續攀升，加拿大1月消費者物價指數（CPI）年漲5.1%，高於去年12月的年漲4.8%，也超出市場預估的年漲4.8%，創下自1991年9月（年通膨率達5.5%）以來的最大漲幅。該指數已連續第10個月超出央行設定之介於1%～3%目標區間。

排除能源價格後，1月核心CPI年漲4.3%，亦創下1991年以來新高。

1月住房成本年漲6.2%，創下1990年2月以來的最大漲幅。

與去年12月相比，加拿大1月CPI上揚0.9%，較12月的月增0.1%加速攀升，並創下2017年1月以來新高。

加拿大央行副總裁Lane在接受媒體訪問時，雖未明確說出會在3月升息，但坦承國內通膨升勢超乎預期，並重申該央行會適時地「盡快」升息，將在下次會議時認真考慮是否調升利率。

儘管通膨急升，但分析師懷疑這是否足以讓加拿大央行在3月會議就一舉升息50個基點。數據顯示貨幣市場認為該央行3月升息50個基點的可能性約為30%。目前市場普遍預期該央行3月升息25個基點（1碼），今年可能共將升息7次、每次調幅為1碼。