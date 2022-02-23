歐股周二收盤持平。升高的地緣政治風險，被汽車股和旅遊股的上漲所抵銷；在俄羅斯軍隊進入烏克蘭東部地區之下，西方國家開始對俄羅斯實施制裁。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤一度急挫，收盤小幅收漲0.31點或0.07%，為455.12點，接近平盤。汽車股、旅遊股、科技股領漲最多，零售股和金融股為跌最多的板塊。

德國宣布將凍結俄羅斯北溪二號天然氣管線的批准，英國對俄羅斯的多家銀行實施制裁，以回應俄羅斯承認烏東兩個地區獨立和進軍的行動。

德國DAX指數跌0.27%，跌幅最大；德國也被視為歐洲國家當中，天然氣供應最為依賴俄羅斯的國家。

儘管原油價格上漲至2014年來最高水準，石油股仍下跌0.1%；投資人擔心大宗商品的走揚，會引發更高通膨。

信安環球投資(Principal global Investors)全球首席策略師Seema Shah說，(俄烏衝突)對歐洲的影響主要是透過天然氣和石油，但是確定了這種干擾的規模不會太大之下，這也符合俄羅斯的利益。而這也是市場反應至今較溫和的原因。

同時TS Lombard分析師們也表示，西方國家對俄羅斯制裁力道，看起來似乎有限，而俄羅斯也不會將軍隊擴展到目前的頓巴斯(Donbas)地區以外。

TS Lombard分析師Davide Oneglia指出，美國初步的制裁方案(禁止美企投資烏東分離地區)似乎力道有限，而歐盟對實施制裁的強度則意見分歧。

衡量歐股波動性的指數在周二放緩；此前在周一來到自2020年6月以來高點。

銀行股下跌；投資人下調了對歐洲央行(ECB)在今年升息的預期，目前預計7月升息10個基點的機率為95%，年底升息40個基點的機率為40%。

Shah說，有鑑於人們對歐洲經濟強度和俄烏衝突複雜性的擔憂，她對歐洲央行今年是否升息感持懷疑態度。

歐洲各銀行正準備迎接相關衝擊和新的制裁行動，奧地利央行正準備危機計畫。

福斯集團大漲7.8%，保時捷控股也大漲11.3%。新聞傳出，兩家公司正準備就保時捷汽車的上市，進行先期談判。