美國聯準會（Fed）表示縮減購債將如期於3月結束，並可能開始進行升息，也讓亞股表現近期劇烈震盪，M&G投資指出，Fed動作已經對資本市場帶來震盪，對亞洲股票估值與價格將會產生變化，可趁機把握相關投資機會。

M&G亞洲股票研究團隊提到，升息對亞洲股票最直接的影響有兩大層面，分別為估值跟價值變動，及對企業利潤率下降的反應。隨著升息腳步靠近，市場預期資金開始緊縮，導致市場重新定位亞洲股市估值和價值，在評價面調整的過程中，無論是被高估或者低估標的，都將產生許多投資機會。

M&G投資分析，從全球中長期成長展望來看，部分地區跟產業財報數字，已透露出增速減緩的跡象，尤其是無法自行調整定價或者過度依賴供應鏈的公司，利潤率的走低可能會進一步影響企業獲利表現，需多加觀察。

雖然Fed升息態度明確，造成金融市場短期變數增加，但從整體趨勢來看，許多基本條件並未改變，不需要立即顛覆或大幅度調整投資策略。M&G投資認為，不能僅因為近期市場在資金緊縮下，出現2成甚至3成修正，就貿然進場，畢竟就估值角度來看，某些股票商品即使下跌25％，依然不便宜。

但亞洲股票市場長期前景樂觀，無論是絕對值或者相對值來說，都比昂貴的成熟市場股票來的更具有吸引力，相對看好亞洲股票市場未來成長潛力，M&G投資建議，透過紀律投資方式持有亞洲股票資產。