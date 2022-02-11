半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）於今日公布2022年1月合併營收達4.89億元，雖適逢農曆新年影響工作天數減少，惟受惠兩岸地區半導體產業主要客戶於建廠、擴充產能需求依舊保持火熱，推進今年首月合併營收較去年同期大幅增加117％。

朋億表示，受惠於半導體、記憶體、光電等產業客戶針對旗下高科技製程設備的拉貨及施作工程服務進度保持穩健，尤其全球晶片產能持續供不應求，催動主要客戶加快擴產及建廠的腳步。

由於朋億手握高潔淨度化學品供應與分裝系統設備關鍵的研發技術及量產能力，有效滿足高科技產業高精密、高品質等要求，憑藉多年累積良好施作實績與客戶口碑，積極深化兩岸地區業務接單表現，助力朋億整體訂單良好能見度，係推升今年1月整體營收遞出年增117％的主要原因。

展望2022年第一季，雖首季適逢農曆新年、工作天數較少影響，朋億仍看好全球半導體產業景氣樂觀前景，透過深化垂直水平業務資源整合，強化水、氣、化整合服務，有助於帶動旗下高潔淨度化學品供應與分裝系統設備、氣體二次配系統訂單及工程需求增加，並從廠務積極跨入製程設備領域。

目前已握有第三代半導體產業客戶濕製程設備銷售實績，朋億有信心藉由優異設備技術研發與良好服務，持續拓展公司於兩岸半導體市場佔有率，創造未來營運更上層樓。