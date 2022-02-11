兆豐金控公告，1月合併稅前淨利為17.11億元、合併稅後淨利為14.13億元，每股稅後淨利(EPS)為0.10元，每股淨值為24.10元。

子公司兆豐銀行1月合併稅前淨利為12.64億元、合併稅後淨利為10.95億元，每股稅後盈餘(EPS)為0.13元。

子公司兆豐證券1月稅後虧損0.50億元、兆豐票券1月稅後淨利為3.54億元、兆豐產險1月稅後淨利0.57億元。

合庫金控1月稅後淨利14.68億元 EPS為0.10元
華南金控1月稅後淨利11.59億元 EPS為0.09元
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