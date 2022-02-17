精密零組件整合製造廠千附精密(6829)預計3月11日轉上櫃掛牌，上櫃前公開承銷現增新股4573張，其中3659張將自明（18）日起至22日以底價55元競價拍賣，每一得標人應依得標價格認購，每標單最低1張、最高525張，以價高者優先得標。

千附精密配合初次上櫃前辦理現增發行新股5379張，對外公開承銷共4573張，其中80％採競價拍賣，剩餘20％則將於3月1日進行公開申購，以最低承銷價格1.2倍為上限，暫定承銷價為每股66元。實收資本額預計自5.37億元增加至5.91億元。

成立於2020年7月的千附精密為千附(8383)實業子公司，前身為千附精密科技事業處，主要針對精密的光電顯示器設備零組件、半導體設備零組件、國際民用航空工業機身金屬結構和引擎、航太零組件，提供一站式整合製造服務。

千附精密包括分割受讓前的2020年擬制營收為16.49億元、年減6.32％，毛利率26.85％、營益率14.66％，低於2019年的29.06％、16.13％。不過，稅後淨利2.1億元、僅年減3.86％，每股盈餘（EPS）4.3元，略低於2019年的4.48元。

千附精密2021年前三季營收為13.19億元，毛利率28.63％、營益率18.26％，稅後淨利1.94億元，每股盈餘3.75元。總經理賴明村表示，毛利率及營益率較先前顯著提升，主要受惠內部效率改善及產品組合優化，預期去年營收及獲利可望優於2019年及2020年。

展望未來，千附精密除持續在四大領域鞏固長期合作客戶、深耕既有市場外，並爭取新品開發製造機會，並積極鎖定新應用市場及開發各產業國際領導廠商業務，減少重覆開發時間、提高正確性，有效縮短首件開發時程及成本，協助客戶快速開發新品。

千附精密四大領域營收以光電／顯示器占約50％最高，國防產業約25％居次，半導體設備約近20％。航太則低於10％。公司表示，將掌握半導體產業市況暢旺契機，積極爭取台灣廠商擴產等相關需求商機，看好半導體產業將成為主要成長動能。