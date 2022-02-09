致伸科技（4915）公告1月份合併營收為58.8億元，較2021年同期的 71.8億元年減18.1％，較前一個月減少12.0％。1月份合併營收的年衰退主要因過年較少的工作天數，以及2020 年第四季零組件缺料延遲出貨，造成 2021 年1月的較高基期，另外聲學產品缺料未完全紓解也影響出貨。

致伸表示，1月份營收因疫情後混合式上班模式為筆電帶來較預期佳營收，警用相機與商用設備如印表機也因零組件供貨改善，回復強勁的需求。1月份雖然營收較去年同期衰退，然因產品組合優於去年同期，單月獲利仍會優於去年同期。預期3月份營收將受惠新產品出貨將有大幅度拉升，第一季營收期望能維持去年同期水準甚或有小幅年成長。 2022年展望，致伸預期在新事業的耕耘努力之下，營成成長率期望能回到低雙位數，也將有望進一步提升新事業的營收佔比與獲利貢獻。2022年在汽車電子（car ADAS）方面持續維持高成長，而汽車電子2022 營收成長率將超越主要客戶的年增幅度，主因持續取得不同生產工廠的新專案。Rivian 等其他主要電動車廠客戶也將會開始貢獻，為明年和未來幾年提供營收成長動力。隨著零組件缺料漸漸紓解，2022年警用相機營收應會出現強勁增長，因為延遲出貨將不再是一個問題。同時智能門鎖、監控、健身器材、智慧家庭等AIOT等相關產品線也將有一個大躍進。 此外仍樂觀看待後疫情後混合式上班模式為筆電帶來一定的穩固需求，商用設備如印表機的也望回復強勁的需求。消費聲學產品和智慧聲學產品也會隨著零組件缺料漸漸紓解，及專業聲學的比重增加，2022年營收和獲利率將有所增長。