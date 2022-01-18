台灣大學、台灣師範大學和台灣科技大學等台灣大學系統3校學生，累計逾6萬人次跨校修課，校際通勤需求與日俱增，台師大因此提出「大學之道」通學單車道願景，以利師生。

台灣師範大學今(18)日舉辦論壇，討論台大系統3校「大學之道」通學單車道願景。

依照台師大初步規畫，目前建議3條主題路線，分別是沿著河濱的河岸單車道、路線最短的簡單單車道、行經古亭與公館商圈的熱鬧單車道。未來各路線將彙整沿途行經的都市古蹟、名人故居、公園綠地、社區商店、二手書店等，進一步強化特色，不僅為低碳通學路線，更帶動社區經濟與特色發展，提升在地生活環境。

論壇也針對通學單車道的願景、現況、需求、環境改造等相關主題討論，由學者提出願景，產業界也從專業角度提供建議，未來也希望納入市府相關單位、在地社區居民等的協助與努力，完備大學之道的方式與可能，論壇的討論結果也將做為未來實施的重要參考依據。

台師大校長吳正己表示，台北市有完善的公共運輸路網、平順舒適的人行道、便利的公共自行車系統，盼未來規劃「大學之道」單車道後，少了汙染，多了健康，讓3校學生跨校上課更安全，假日則可以騎單車悠閒逛市區，用慢速體驗台北的多樣風情。