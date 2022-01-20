倫敦金屬交易所(LME)鎳價上漲近5%，創下近11年新高；鎳為不鏽鋼主要原料，隨著鎳價攀高，有望帶動不鏽鋼價重啟漲勢，對相關業者營運有利。

鎳可用於不鏽鋼和電動車電池，隨著鎳庫存持續下降，預料供應短缺，周三倫敦金屬交易所(LME)鎳價上漲近5%，期鎳上漲1081美元，來到每公噸23154美元。

鎳價創逾十年新高，煉鋼成本大增，可望推升2月盤價轉漲。

因需求平緩，不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯(9957)1月內銷盤價開低，內銷304系熱冷軋鋼板每公噸降6000元，430降3000元，內銷為連續第二個月降價；至於外銷則維持平盤。

LME鎳價在2萬美元高檔，成本居高不下，但不鏽鋼上游煉鋼廠燁聯仍降本月盤價，內銷304系熱冷軋每公噸降6000元，430降3000元，316L附加價平盤，內銷為連續第二個月降價；至於外銷則維持平盤。

燁聯表示，雖原料面沒有太大的變化，考量下游銷售及流通價下滑情況，與下游共體時艱，決定調降盤價。展望後市，隨著中國市場回穩且持續減產，有助於市場信心，今年開春後市場可望擺脫困境。

先前因塞港未完全紓解，加上南非新變種病毒來勢洶洶等因素影響，燁聯已調降去年12月內外銷價格，內銷每公噸調降2000～3000元，外銷最高每公噸調降50～100美元，此為近八個月來首度降價。

去年第四季，國際鎳價原料價格續走強，不鏽鋼上游廠燁聯、唐榮(2035)第四季盤價仍比上季走揚，業績續旺可期。隨著不鏽鋼價第四季仍趨於漲勢，有利相關廠商營運，預計下游的允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第四季營運力拚持續成長，2021年全年也將全面創下佳績；今年首季因市況較平淡且工作天數減少，業績動能稍退。