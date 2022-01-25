今年農曆春節有9天連假，為避免民眾外出訪友、遊憩可能導致交通壅塞，台中市政府交通局針對百貨商圈、大甲鎮瀾宮等觀光景點周邊祭出交通管制措施，也將透過智慧化動態號誌系統管控交流道周邊道路，此外，從除夕至大年初四期間，台中市路外停車格將暫停收費。

交通局長葉昭甫指出，今年春節連假從1月29日持續至2月6日，在公共運輸系統方面，目前高鐵已確定加開450班次列車，將從1月27日至2月7日間提供共2166班次列車；台鐵部分則是在同時段全線加開309列次及加掛車廂669輛次列車，藉以疏運旅客。

台中捷運部分，春節假期期間從早上6點至夜間零時提供服務，班次則以假日班距方式運行，而為方便搭乘高鐵的民眾轉乘，夜間0點15分的班次也照常服務。另市區公車的部分，將於1月31日除夕當天全日班次減半，大年初一至初五則是營運情況調整。

有感於春節期間許多民眾會全家外出，交通局表示，目前規畫在國道一號大雅、台中及南屯交流道周邊道路，以及中清路、五權西路系統，採用智慧化動態號誌系統控制，將依各時段車流量、車輛行駛速度等調整號誌，若交流道周邊出現回堵情況，也將通報高公局放寬匝道儀控綠燈時間。

而在一中街、百貨公司及重要廟宇周邊，交通局也將實施管制，葉昭甫說，大甲鎮瀾宮周邊道路部分路段將於大年初一至初六每日8點至20時實施交管，禁止汽車進入或單向行駛。另大遠百、新光三越及中友百貨周邊，則實施假日交通維持計畫，春節期間也將針對非法停車場擴大稽查。