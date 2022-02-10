鴻海(2317)今（10）日舉行開工儀式，董事長劉揚偉受訪時表示，今年預計再推出2款新電動車款，預計在鴻海科技日時對外發表。同時，車用零組件業務去年首度突破100億元，今年可望大幅成長、目標進一步突破200億元，半導體業務營收則可望成長10～20％。

鴻海日前在官網公布新電動車概念圖，劉揚偉對此表示今年還會有新驚喜，預期在不同大小及用途方面，會再推出2款新電動車。此外，美國電動車預計第三季由合作夥伴Lordstown開始量產，與泰國國家石油（PTT）合資工廠預計今年開工，最快2024年上半年量產。

而印尼投資部長Bahlil Lahadalia日前透露，鴻海計畫第三季在印尼投資80億美元、發展電池及電動車產業鏈，劉揚偉對此表示，80億美元是包括印尼政府在內的5家公司總投資金額，鴻海將投資其中一部分。

鴻海1月21日宣布與印尼投資部、印尼電池公司、Indika能源公司及Gogoro簽署合作備忘錄（MOU），將共同聚焦電池及電動車相關產業鏈。劉揚偉表示，簽完MOU後會有進一步的詳細合約，預計將在3月完成簽約。

而鴻海車用零組件業務營收去年首度突破100億元，劉揚偉表示，此業務因為剛起步，預期變化仍較大，目前初步預估今年目標突破200億元。而半導體業務營收去年達近1000億元，預期今年會略優於去年、可望成長10～20％。