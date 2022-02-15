鴻海(2317)宣布14日與印度大型跨國集團Vedanta簽署合作備忘錄（MOU），雙方將成立合資公司，以在印度製造半導體為主要目標，呼應印度總理莫迪（Narendra Modi）建立印度本土半導體製造生態系的願景。

根據雙方簽定的合作備忘錄，鴻海此次將透過子公司Big Innovation Holdings與Vedanta設立合資公司，預計斥資1.187億美元（約新台幣33.1億元）取得合資公司40％股權，並由Vedanta董事長Anil Agarwal出任合資公司董事長。

1965年成立的Vedanta為印度大型跨國集團之一，旗下公司超過200家、員工超過10萬名，在全球六大洲、25個國家均有相關業務，2021年集團營收達170億美元（約新台幣4741億元），市值達200億美元。

Vedanta以Vedanta Ltd在孟買交易所（BSE）及印度國家交易所（NSE）上市，集團旗下除擁有電信工程公司，亦有玻璃基板子公司安瀚視特（AvanStrate）、光纖電纜子公司Sterlite等，具電子零件製造能力，其中安瀚視特為全球前五大玻璃基板供應商。

鴻海表示，此項合資計畫主要目的為投資製造半導體，將是協助印度當地生產電子產品的大力推手。同時，亦響應印度政府近期提出的電子製造及生產獎勵計畫（PLI），將成為政策公布後電子製造業首家合資企業。

市場人士指出，此案最終計畫取決於印度中央及州政府補助及銀行貸款取得比例，鴻海與Vedanta於14日簽約宣布合作，亦考量今（15）日為印度補貼專案期限日。鴻海表示，合資方目前正與印度幾個州政府進行討論，決定工廠設立位置。