台灣兩大工具機展-台北國際工具機展與台灣國際工具機展，首度結盟辦理的TIMTOSxTMTS 2022聯展，今日至26日在台北南港展覽舉辦實體展覽，為今年首發的國際工具機展，機械公會估計，2022年台北國際工具機展現場和後續接單可達12至17億美元，雖然預期無法像2019年台北國際工具機展可創造15至20億美元商機，但仍會有不錯表現。

這次展覽共有包含友嘉集團等950家國內外廠商將參展，總計使用5100個攤位，展前已有62國、破千名國際買主線上預登，全球機械採購大會、行動採洽和媒體導覽總計已安排超過700場；重量級買主包含大陸第一汽車集團、西門子土耳其分公司、美國機械通路商Mighty USA、大陸鐵姆肯航空及精密產品工廠、日商大橋技研、俄國工具機代理商Finval、印度代理商Machine Tools India與保加利亞代理商NIS等。